Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSNANİYE´DE, güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşen Mesut Iklıkçı (31), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde
Sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi´nde 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Mesut Iklıkçı, güneş enerjisini tamir ederken havalandırma boşluğundaki mermer parçasına bastı. Dengesini kaybeden Iklıkçı, beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Iklıkçı´nın yaşamını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mesut Iklıkçı´nın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez
2021-05-21 14:40:13
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