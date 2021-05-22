Osmaniye’de bisiklet hırsızlığı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de bisiklet hırsızlığı kamerada

İHA

Osmaniye’de bisiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye’de bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kamaralara ardından polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8572 Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın önündeki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler sokak üzerinde keşif yaptıktan sonra bisikleti çalan şahsın M.C.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 yaşındaki M.C.G. isimli şahıs Çocuk Şubesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu
YEREL HABERLER İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu
Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 41 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 41 bin lira ceza
Şehit Onay’ın adı Ali Sağlığı Merkezi’nde yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Onay’ın adı Ali Sağlığı Merkezi’nde yaşatılacak
Yayla evinde kumara suçüstü; 41 bin lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Yayla evinde kumara suçüstü; 41 bin lira ceza ...
Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşüp, öldü
YEREL HABERLER Güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın ...
5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti Genç adamın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER 5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını ...
Op. Dr. Ömer Aşkıner: "Ultrasonik rinoplastiyle şişlik ve morluk minimuma iniyor"
YEREL HABERLER Op. Dr. Ömer Aşkıner: "Ultrasonik rinoplastiyle ...
Karavana çevirdikleri otomobilde metrelik Adana kebabı keyfi yaptılar Osmaniye’de 17 günlük kapanma sürecinde Youtube Fenomeni Muhammed Emen, ikiye böldüğü otomobilinden karavan yaptı
YEREL HABERLER Karavana çevirdikleri otomobilde metrelik Adana ...
Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Yayla evi hırsızları suçüstü yakalandı
Osmaniye’de korona virüs denetimleri “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, semt pazarında korona virüs denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de korona virüs denetimleri “Dinamik Denetim ...
Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi