Kumar oynarken yakalanınca kaçmak istediler, 31 bin lira ceza yediler



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, polis ekiplerince kahve arkasındaki adrese yapılan baskında 7 kişi, koronavirüse rağmen kumar oynarken yakalandı. Baskın sırasında kaçmaya çalışan kişilere, 31 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kahve arkasında yer alan adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Alınan arama kararıyla Ahlak Büro Amirliği ekiplerince adrese baskın yapıldı. İçerideki 3 masada kumar oynayan 7 kişi, kaçmak isterken yakalandı. Oyun taşları, ıstakalar ve iskambil kağıtlarına ise el koyuldu. İkamet sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, 7 kişiye de 'Kabahatler Kanunu' gereği 31 bin 400 lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-22 15:09:05



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