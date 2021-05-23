Osmaniye’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre bugün saat 19.54’de yerin 8 kilometre derinliğinde merkez üssü Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.