Kadirli´de 3.5 büyüklüğünde deprem

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OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54´te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli OSMANİYE,(DHA)

2021-05-23 20:42:33



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