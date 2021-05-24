Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Bozkuyu köyünde anız yangınından başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sonucu 5 dekarlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Bozkuyu köyünde hasat yapılmış buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, çok sayıda yangın ilk müdahale işçisi ile Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası 5 dekarlık alan zarar gördü.

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