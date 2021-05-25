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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye İl Özel İdaresi 2021 yılı asfalt sezonunu başlattı

İHA

Osmaniye İl Özel İdaresi 2021 yılı asfalt sezonunu başlattı

Osmaniye İl Özel İdaresi 2021 yılı asfalt sezonuna Hemite köyünde düzenlenen programla başladı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, havaların iyice ısındığı Osmaniye’de sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, “2021 yılı yatırım programı kapsamında 13 kilometre yol bakım onarımı, 145 kilometre stabilize, 39 kilometre 1. kat asfalt, 307 kilometre 2. kat asfalt, 10 bin metreküp yama, 4 bin adet trafik işareti/levha çalışmaları yer alıyor. Bugün çalışmalarına başlanılan yolun toplam 20 kilometre 2. kat asfalt kaplama olup 6 kilometresinin merkez ilçe Hemite ve Köyyeri köyleri, 14 kilometresinin ise Kadirli ilçesi Aşağı Bozkuyu, Yukarı Bozkuyu, Cığcık ve Topraktepe köylerine hizmet veriyor” dedi.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, “Bugün burada İl Özel İdaremiz tarafından 2021 yılı yatırım programında yer alan asfalt programını başlatmış bulunuyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bugün Hemite köyündeyiz. Bu, grup köy yolu. Bugün buradan başlattık. Bundan sonra programda yer alan yolların en kısa zamanda, programda olduğu şekliyle, tüm köylerimize kadar inşallah yapılması için gayret göstereceğiz. Sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, işçilerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’da, “Bugün Hemite Köyümüzde İl Özel İdaresi ekiplerimiz asfalt çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki dönemde Osmaniye'mize bütün ilçeleri ve köyleri ile beraber yol hizmetlerini en iyi şekilde sunabilme gayreti içinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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