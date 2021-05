Samet Zili, hayalindeki kuaför akademisi için çalışmalara başladı

Şöhreti ülke sınırlarını aşan kuaför Samet Zili, 13 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğinde en büyük hayali olan kuaför akademisini kurmak için çalışmalara başladı.

Dünyanın dört bir tarafından kuaför adayına eğitim vereceği bir kuaför akademisi açma hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen Zili, “Her zaman hayallerimin peşinden gitmeye çalıştım. Hatta hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalıştım. Ünlü bir kuaför olacağım ve Ajda Pekkan’ın saçını yapacağım dedim. Ajda Pekkan’ın saçını yaptım. İlk başladığım kuaför salonunda Ajda Pekkan’ın resmi vardı. Ona bakıp bir gün onun saçını yapacağımı hayal ederdi. İstanbul’da bir organizasyonda kendisinin saçını ben yaptım. O gün anladım ki insan istedikten sonra önünde kimse duramaz” dedi.



Londra’da yaşamak istediğime İstanbul’da yaşarken karar verdim

İstanbul’da yaşadığı ve çalıştığı zamanlarda Londra’da yaşamanın hayalini kurmaya başlayan Samet Zili, “İstanbul’da yaşamak ve çalışmak benim için bir ayrıcalıktı. Ama Londra hep hayalini kurduğum bir şehirdi. Avrupa deyince aklıma hep Londra gelir. Buradaki medeniyet ve kültür gerçekten de özel bir kaliteye sahip. İnsana verilen değer, düşünce özgürlüğü, her türlü özgürlüğün başkalarının hakkına tecavüz etmeden yaşandığı harika bir şehir. Üstelik çok sakin ve huzurlu bir şehir. Burada yaşama hayallerimi İstanbul’da yaşıyorken kurmaya başladım. Kısa sürede gerçekleşmese de sonunda istediğimi gerçekleştirmeyi başardım” sözleriyle hayallerini her zaman gerçekleştirdiğini ve yılmadığını ifade etti.



İnsanı başarıya götüren kurduğu hayallerdir

En önemli hayalini gerçekleştirmek üzere olduğunu da vurgulayan Samet Zili, bu yoldaki gençlere de tavsiyelerde bulunarak şöyle devam etti;

”Eğer bugün bir kuaför akademisi için çalışmalara başladıysam bu benim hayallerimin peşini asla bırakmamamın ve kararlılığımın sonucudur. Gün gelecek o akademiyi açtığımda da haberini yapacaksınız. Buna yürekten inanıyorum O nedenle başaracağım. Gençlere tavsiyem hayallerinin peşinden gitmekten hiç vazgeçmesinler. İnsanı başarıya götüren kurduğu hayallerdir. Başkaları sizin hayallerinize gülebilir, alaya alabilir. Ama siz onlardan asla vazgeçmeyin. Bir de hayallerinizi çok fazla kişiye söylemeyin. Ama her sabah kalkınca ve gece yatmadan önce hayalinizi aklınızdan geçirin”

