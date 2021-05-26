En az vakanın görüldüğü Osmaniye'de Vali Yılmaz'dan vatandaşlara teşekkür

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık koronavirüs vaka haritasında Osmaniye, 100 bin kişide 15,68 ile en vaka görülen il oldu. Vali Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından vatandaşlara teşekkür etti.
Sağlık Bakanlığı, 1521 Mayıs tarihli koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Buna göre Osmaniye, 100 bin kişide 15,68 oranla en az vaka görülen il oldu.
Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Şehitler diyarı Osmaniye, koronavirüsle mücadelede birinci olmak sana çok yakıştı. Biz burada kalalım. Başarmak sana çok yakışıyor. Sen bir kahramanlık destanı, gönüllerde bir şiirsin Osmaniyem" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-26 16:03:09
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