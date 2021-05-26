Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen Y.A., M.A., L.P., Y.P., M.E. ve Ş.G.´nin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 define arama dedektörü, Roma dönemine ait 17 sütun başlığı ve mermer yazıt, 5 sikke, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 56 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez

2021-05-26 16:48:56



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