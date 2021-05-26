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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

İHA

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Savrun Mahallesi'ndeki evde 20 yaşındaki C.K. ile babası Sinan K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile C.K., eline geçirdiği bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan baba, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinan K. hayatını kaybetti. Olayın ardından C.K., suç aleti bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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