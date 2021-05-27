Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 5 parça halinde toplam 4.68 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 6.39 gram eroin ve 4 parça halinde toplam 86.98 gram bonzai ele geçirdi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise 0.74 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-27 10:57:05



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