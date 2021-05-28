Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı'nca 27 Mayıs günü Amanoslar bölgesinde, Korkutlar Jandarma Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu´ düzenlendi. 'Ara, bul, yok et' taktiği ile yapılan çalışmada, teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-28 11:44:55
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