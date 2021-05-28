Terör örgütü PYD/YPG'ye 4 ilde operasyon Osmaniye polisinin Diyarbakır, Mardin, Malatya ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarında gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

Osmaniye polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 4 şahsın PKK/KCK terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından Z.M.’nin Diyarbakır, W.S.M.’nin Mardin, M.H.’nin Malatya ve A.O. isimli şahsın da İstanbul’da ikametgah ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya’da gözaltına alınan M.H., SEGBİS üzerinden ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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