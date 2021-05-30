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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" işbirliği protokolü imzalandı

İHA

"Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı" işbirliği protokolü imzalandı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi arasında ‘Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı’ işbirliği protokolü imzaladı.
KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi öncülüğünde Türk dünyasından 71 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları ‘Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’ kapsamında çevrim içi programla bir araya geldi. Program kapsamında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında ‘Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı’ iş birliği protokolü imzalandı.
Programın açılış konuşmasının yapan KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, “Türk dünyasındaki güçlü bir ilişkinin 21. yüzyıldaki tüm siyasal dengeleri etkileyeceği aşikârdır. Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamak için Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi fikri ortaya çıktı” dedi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ise, “Türk topluluklarının birlik ve dayanışma içerisinde ortak bir dil kullanmaları düşüncesi doğrultusunda, Türkistan coğrafyasında birlik sağlamanın önemli şartlarından biri Türk topluluklarının kendi aralarında öncelikle dil birliği sağlayabilmeleridir. Sonrasında oluşacak birlikteliği kimse bozamayacak. Bilge Kağan’ın dediği gibi “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça senin ilini töreni kim bozabilir?” sözünü hatırlatarak oluşacak birlikteliği kimsenin bozamayacağı kanaatindeyim. Bu bağlamda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı’ projesini sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.
Programın içeriğiyle ilgili bilgilerde veren Dayangaç, “Türk dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen ‘Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı’ projesi kapsamında üniversiteler tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde Türk Dünyası Vatandaşlığı dersi, çevrimiçi seçmeli ders olarak öğrencilere okutulacak. Derslerde öğrencilere Türk dünyası bilim insanları ile kanaat önderlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanma imkânı, ayrıca öğrencilerden Türk dünyasının sorunlarına ilişkin tespit ve çözüm önerilerine yönelik proje önerilerinde bulunabilme fırsatı sağlanması hedeflenmektedir. Projeye göre başarılı öğrenciler arasından seçilecek olanlar, “Farabi” gibi “bilim kamplarına” da katılabilecekler. Projenin öncelikli unsurlarından biri de Türk dünyasından öğrencilerin “Türk Dünyası Vatandaşlığı Pasaportu” alarak, öğrenim görebilmelerine ve böylece Türk dünyası öğrencilerinin ortak pasaporta sahip olabilmelerine olanak sağlamaktır” şeklinde konuştu.

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