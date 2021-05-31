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Osmaniye’den 'Kolları sıvıyoruz' kampanyasına destek

İHA

Osmaniye’den 'Kolları sıvıyoruz' kampanyasına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz da paylaşımıyla destek verdi.
Bakan Koca üç gün önce başlattığı kampanyada "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kolları sıvıyoruz" mesajlarıyla hazırladığı kamu spotunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine il sağlık müdürleri de paylaşımlar yaparak diğer illerdeki mevkidaşlarına çağrıda bulundu.
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Osmaniye’nin en az vakaya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Hasan Öznavruz, “Şehitler diyarı Osmaniye’den Sağlık Bakanı’mız Fahrettin Koca’nın mesajını aldık. Eski normalleşme sürecine dönmek için en az vakaya sahip il olarak bakanlığımızın belirlemiş olduğu yaş ve risk guruplarına en kısa sürede hedefimize ulaşmak için kolları sıvadık. Düzce sizde hazır mısınız?” ifadelerini kullandı.

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