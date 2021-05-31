Durdurulan 2 taksiden 13 kaçak göçmen çıktı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de jandarmanın otoyolda yaptığı uygulamada durdurulan iki takside, 13 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ve Düziçi ilçe güzergahlarından geçen E-90 Otoyolu´nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine iki taksiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde iki araçta yolculuk yapan Afganistan uyruklu 13 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

12 KAÇAK DA GİZLENİRKEN YAKALANDI

Jandarma ekipleri, yol kenarındaki ağaçların altına gizlenen 8´i Afganistan ve 4´ü Özbekistan uyruklu 12 kaçak göçmeni daha yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-31 13:02:47



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