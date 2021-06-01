Osmaniye'de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında en düşük vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma ve basın açıklamaları 12 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'a kadar yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan insidans haritasında 100 binde 15,68 oranla Türkiye’de en az vaka sayısına sahip olan Osmaniye’de Olağanüstü İl Hıfzısıhha Kurulu salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasaklar getirildi. Bu kapsamda genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılması 12 Haziran 2021 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır” denildi.

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