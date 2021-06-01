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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vaka sayısında birinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimi

İHA

Vaka sayısında birinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısıyla birinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 15,68 vaka sayısı ile Türkiye’de en az vaka oranına sahip olan Osmaniye’de denetimler aralıksız sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile beraber Akyar Caddesi’ndeki denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.
Denetimlerinin ardından yapan Vali Yılmaz, “Denetimlerimizi aralıksız olarak toplumsal hareketliliğin olduğu caddelerde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek sürdürüyoruz. Tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet göstermeye devam etmelerini istiyoruz. Osmaniye olarak vakaların en az görüldüğü iller arasında birinci olduk. İnşallah bunu sürdürelim. Bunu sürdürmemiz için kurallara hassasiyetle uymamız gerektiğini, sırası gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eğer bu şekilde sürdürmeye devam edersek çok daha güzel sonuçlar alacağımıza ve Osmaniye'mizi korona virüsten temizleyeceğimize inanıyorum. Şu ana kadar verdiğimiz mücadelede hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Korona virüsten kurtulduğumuz, tamamen bittiği günlere ulaşmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

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