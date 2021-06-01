Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de bir evin dış demir kapısını yerinden sökerek çalıp, motosikletiyle kaçan H.Ç. (22) yakalandı.
Olay, önceki gün İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin dış demir kapısının yerinde olmadığını fark eden ev sahipleri polise başvurdu. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelinin H.Ç. olduğunu tespit etti. Demir kapıyı çaldıktan sonra motosikletiyle kaçtığı belirlenen H.Ç., polis ekiplerinin evine yaptığı baskında gözaltına aldı. İfadesinde, çaldığı demir kapıyı tanımadığı bir hurdacıya 30 liraya sattığını söyleyen H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-01 17:11:08
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