OGC Başkanı Avcı’dan, ‘Gazetecileri para ile sustururlar’ söylemine tepki Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, yolsuzluk haberi yaptığı için evine baskın yapıldığını, kentte gazetecilerin de parayla susturulduğunu iddia eden şahsın, ikametinde FETÖ firarisi akrabasını sakladığı gerekçesiyle operasyon yapıldığını hatırlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OGC Başkanı Avcı’dan, ‘Gazetecileri para ile sustururlar’ söylemine tepki Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, yolsuzluk haberi yaptığı için evine baskın yapıldığını, kentte gazetecilerin de parayla susturulduğunu iddia eden şahsın, ikametinde FETÖ firarisi akrabasını sakladığı gerekçesiyle operasyon yapıldığını hatırlattı

İHA

OGC Başkanı Avcı’dan, ‘Gazetecileri para ile sustururlar’ söylemine tepki Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, yolsuzluk haberi yaptığı için evine baskın yapıldığını, kentte gazetecilerin de parayla susturulduğunu iddia eden şahsın, ikametinde FETÖ firarisi akrabasını sakladığı gerekçesiyle operasyon yapıldığını hatırlattı

Bazı basınyayın organları ve sosyal medyada ‘Osmaniye'de yaptığı haberlerden dolayı gazetecinin evine polisin baskın düzenlediği’ iddiaları ile ilgili açıklama yapan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Avcı, şahsın evine yapılan baskının FETÖ firarisi akrabasını sakladığı gerekçesiyle olduğunu hatırlatarak "Kentimizdeki gazetecileri 5 dakikada para ile sustururlar, korkularından destek olamazlar. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti de bu işin içinde’ diye röportaj veren Hasan Tolga Balcılar’ın ‘Sosyal medya hesabı dışında herhangi bir haberi yoktur" diyerek tepki gösterdi.
Avcı, yaptığı açıklamada Osmaniye’de Hasan Tolga Balcılar’ın sosyal medya hesabı üzerinden ‘Yaptığım haberlerden dolayı evime polis baskın düzenledi’ paylaşımları üzerine bazı ulusalyerel basın ile sosyal medya hesaplarından yapılan haberlerin ardından Osmaniye Valiliği'nin konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığını hatırlattı. Başkan Avcı, valiliğin açıklamasında, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye’de bir gazetecinin evine baskın yapıldığına" ilişkin iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 26 Mayıs 2021 tarihinde Osmaniye Emniyet Müdürlüğü eposta adresine, "H. T. B.'nin, akrabası olan FETÖ firarisi bir askeri personeli evinde sakladığı" yönünde ihbarda bulunulması üzerine; şahsın ikametinde Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama yapılmıştır. Arama sırasında söz konusu şahıs, kolluk görevlilerimize mukavemette bulunmuş ve bunun üzerine yine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilmiştir” denildiğine işaret etti.
Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti İsrafil Avcı, ‘Kentimizdeki gazetecileri 5 dakikada para ile sustururlar, korkularından destek olamazlar. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti de bu işin içinde’ diye röportaj veren Hasan Tolga Balcılar’a ‘Sosyal medya hesabı dışında herhangi bir haberi yoktur’ diyerek tepki gösterdi.
OGC Başkanı İsrafil Avcı yaptığı basın açıklamasında, “Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden Hasan Tolga Balcılar’ın konusu hakkında burada toplanmış bulunuyoruz. Varlığı ile her zaman her yerde onur duyduğum siz değerli meslektaşlarımı bu durum hakkında bilgilendirmek istedik. Bugün yönetim kurulumuzda görev alan arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu konu hakkında bir açıklama yapmayı karar aldık. Bu şahsın sosyal medya paylaşımı dışında herhangi bir gazete, dergi, TV ya da radyoda yaptığı tek bir haber yoktur. Hatta bağlı bulunduğu medya kuruluşunun yayın organlarında dahi bu konularla ilgili tek bir satır haberi yoktur. Yaptıklarının tamamı kendi şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardır. Burada yapmış olduğu paylaşımlar gazetecilik meslek etiğine uygun bir davranış değildir. Dolayısıyla bu tür konular gazetecilik mesleğini değil, şahsın kendisini bağlar. Yani buraya kadar gazeteci ya da gazetecilik mesleğini ilgilendiren bir durum yoktur. Ancak ülke genelinde bazı basınyayın organlarında sanki gazeteci haber yapmış da bu nedenle baskın düzenlenmiş gibi haberlerle kentimizin konu olması hem cemiyetimizi, hem de kentimizde görev yapan meslektaşlarımızı ağır ithamlara ve zor duruma düşürmüştür. Oysaki bahsi geçen arama ve gözaltı olayı; Valiliğimiz tarafından da yapılan açıklamada belirtildiği gibi, Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir FETÖ Terör Örgütünün firari sanığının burada gizlendiğine dair yapılan ihbar neticesinde gerçekleştirilmiştir. Biz cemiyet olarak gazetecilik yapan meslektaşlarımızın her zaman ve sonuna kadar arkasında dururuz. Fakat o şahıs ayrı hesaplar içerisindeyse, biz o hesabın içinde olmayız! Kısacası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan bu şahıs basın ahlak ve etik kurallarını düstur edinen cemiyetimizle kendisinin habercilik ahlakı uyuşmamaktadır. Hatta bu şahıs yaptığı paylaşımlarda hem cemiyetimizi, hem cemiyet başkanımızı hedef alan ve basın etik ve ilkelerine uygun olmayan davranışlarından dolayı bugün itibariyle cemiyetimiz üyeliğinden de çıkarılmıştır. Ayrıca bu şahıs, cemiyetimiz ile ilgili yaptığı ithamlara mademki inanıyor, bugüne kadar neden cemiyetimiz üyeliğinden istifa etmemiştir. Bu durumda şahsın samimiyetsizliği de ortaya çıkmıştır. Diğer yandan işvereni ile yaptığımız görüşme sonunda, şahıs ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da tarafımıza bildirildi. Bugüne kadar çeşitli yerlerde, “Mit mensubuyum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının çalışanıyım” gibi asılsız söylemler içerisinde bulunduğu için olayın muhatapları tarafından yargıya taşındığı da tarafımızca bilinmektedir. Bu konu ile ilgili İletişim Başkanlığının da gerekli yasal işlemleri başlatacağına inancımız tamdır. Biz Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti olarak ne FETÖ terör örgütünü savunabilir, ne de bu örgütle şaibesi olanların yanında yer alırız! Bir röportajında kentimizdeki gazetecileri “5 dakikada para ile sustururlar, korkularından destek olamazlar. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti de bu işin içinde” gibi asılsız ve yalan, çamur at izi kalsın mantığı ile yaptığı iftirayı kesinlikle kabul etmiyor, kendisini şiddetle kınıyor, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sözde habercilik denilen asılsız ithamlarla habercilik olmaz, bu tür etik dışı haberlere de hiç bir zaman müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Kentimizdeki her meslektaşımız, elinde belgesi olan her haberi basın ahlak kuralları içerisinde yapmakta özgürdür. Bu konuda cemiyetimiz her habercisinin arkasındadır. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu konuyu haber yapan, bizim için değerli olan arkadaşlarımız, cemiyetimizin bu açıklamasının ardından gerekli hassasiyeti göstererek haberlerini düzeltip, gereğini yerine getireceklerinden de eminiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı
YEREL HABERLER Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri ...
Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evin demir kapısını çalan motosikletli şüpheli ...
Vaka sayısında birinci olan Osmaniye’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vaka sayısında birinci olan Osmaniye’de korona virüs ...
Osmaniye'de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de miting, basın açıklaması, gösteri ve ...
Güpegündüz demir kapı hırsızlığı kamerada Osmaniye’de gündüz vakti müstakil bir evin bahçe kapısını gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi şahıs kapıyı saniyeler içerisinde yerinden söküp çaldı
YEREL HABERLER Güpegündüz demir kapı hırsızlığı kamerada Osmaniye’de ...
İnşaatın bodrum katına düşen çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaatın bodrum katına düşen çocuk kurtarıldı
Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları kamerada
YEREL HABERLER Mutfak tüpü, zeytinyağı ve bisiklet hırsızlıkları ...
Durdurulan 2 taksiden 13 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan 2 taksiden 13 kaçak göçmen çıktı
Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Taksiyle göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi suçüstü ...
Osmaniye’den 'Kolları sıvıyoruz' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Osmaniye’den 'Kolları sıvıyoruz' kampanyasına destek
Rüzgarda yere düşen Türk bayrağını dalgalandırmak için seferber oldular Osmaniye’de bir okulun bahçesinde Türk bayrağının yere düştüğünü gören çocuklar “Türk bayrağının yerde olmasına gönlümüz razı olmazdı” diyerek polisi arayıp bayrağın tekrar göndere çekilmesini sağladı
YEREL HABERLER Rüzgarda yere düşen Türk bayrağını dalgalandırmak ...