Osmaniye'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli ilçesinin Yoğunoluk Köyü olan saat 09.14'de, yerin 6 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde re hissedildi.

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