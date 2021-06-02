Osmaniye´de iki otobüste 18 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin durdurduğu iki yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4´ü Afgan, 14´ü Suriyeli, 18 kaçak göçmen yakalandı. Otobüslerdeki 3 şoför hakkında `göçmen kaçakçılığı´ suçundan işlem yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 kara yolunda, şehirlerarası otobüs firmalarına yönelik çalışma yapıldı. Kontrollerde durdurulan 2 yolcu otobüsü içerisinde yapılan kimlik kontrolünde 4'ü Afganistan, 14'ü Suriye uyruklu toplam 18 kaçak göçmenin, resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığı, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, tercüman aracılığıyla alınan ifadelerin ardından sınır dışı edilmek üzere Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

OTOBÜSLER 10 GÜN SEFERDEN MENDEDİLDİ

Öte yandan, otobüs şoförleri M.E.A., M.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şoförler hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) Kodu alınmadan yolculuk yaptığının belirlenmesi üzerine 2 otobüs 10 gün seferden menedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-02 14:57:28



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