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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği

İHA

Osmaniye’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinliği Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezinde Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını yapan Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Uyar, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla haziran ayının ilk haftası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlenmiş olup içinde bulunduğumuz 20202021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanmaktadır. Hayat boyu öğrenme kurumlarımızda çocuklarımıza kodlama eğitimi ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlayabilir, 40 yaşında resim yapmaya başlayabilir, fotoğrafçılık üzerine eğitim alabilir, 50'li yaşlarda bir müzik aletini çalmaya başlayabilir ve 60 yaşında okumayazma öğrenebilirsiniz. 72 alanda 3648 kurs çeşitliliği içinde istediğiniz kursu talep edebilir ve öğrenmeye başlayabilirsiniz" dedi.
Programın devamında Vali Erdinç Yılmaz Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Daha sonra protokol mensupları ile birlikte sergiyi gezen Yılmaz, eserler hakkında bilgi aldı.
Programa Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay İlkay Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

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