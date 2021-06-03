Osmaniye merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu Piyasa değeri 1 milyon lira değerinde yakıt ele geçirildi

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda piyasa değer 1 milyon lira olan 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ile 206 bin litre akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığıyla yaptığı şüphesiyle bazı kişi ve iş yerlerini takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Osmaniye merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Üretim yapılan tesiste ekipler tarafından yapılan aramalarda ara yakalamalarla birlikte piyasa değeri 1 milyon lira olan 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ile 206 bin litre akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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