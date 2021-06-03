Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Haziran günü Osmaniye merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş´ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ve 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-03 13:11:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.