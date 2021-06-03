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Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

DHA

Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE merkezli 5 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Haziran günü Osmaniye merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş´ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan akaryakıt üretiminde kullanılan 206 bin litre atık yağ ve 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-03 13:11:59

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