Zorkun Yaylası’nda korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısı ile 3. sırada olan Osmaniye’de Zorkun Yaylası’nda ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında korona virüs denetimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 13,31 vaka sayısı ile Türkiye’de 3. sırada olan Osmaniye’de denetimler aralıksız sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Zorkun Yaylası’ndaki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye’den koron virüsün tamamen bitmesi için sıkı sıkıya kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Hedeflerinin korona virüsü bitirmek olduğunu belirten Vali Yılmaz, Denetimlerimizi Zorkun Yaylamızda gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ilimizde korona virüsü tamamen bitirmek. Bu nedenle tedbirleri asla gevşetmememiz gerekiyor. Tedbirlere uyulması konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı bütün Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Böyle devam edelim ve inşallah hep birlikte ilimizde korona virüsü bitirelim" diye konuştu.

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