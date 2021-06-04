Atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan kurtarıldı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Rızaiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi´nde oturan Abdurrahman Yolcu´nun çocuklarının evlerinin damında beslediği 2 tavşan yavrusu kayboldu. Ailenin yaptığı aramada, tavşanların damdaki yağmur suyu tahliye borusuna düşüp atık su borusunda mahsur kaldığını fark etti. Ailenin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, gider borularını söküp yavru tavşanları kurtararak aileye teslim etti. Tavşanlara kavuşan çocuklar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-04 12:52:18



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