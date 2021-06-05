Çuvalda ölüme terk edilen köpek yavrularını çocuklar kurtardı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan gelen köpek seslerini duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri ölmekten kurtardılar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 tane yavru köpeği çuvala koyup ağzını bağlayarak ölüme terk etti. Yol kenarında duran çuvalın içerisinden köpek sesi geldiği duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardıktan sonra evlerinden getirdikleri su ve yemekle besledi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü yakınlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 tane yavru köpeği çuvala koyup ağzını bağlayarak ölüme terk etti. Köy yolunda akşamüzeri oyun oynamaya çıkan 11 yaşındaki Fazilet İslah ile 10 yaşındaki Nisa İslah yol kenarında duran çuvalın içerisinden köpek sesi geldiğini duydu. Çuvalın ağzını açan çocuklar havasızlıktan ölmek üzere olan bitkin halde bir sürü yavru köpek gördü. Köpekleri çuvalın içerinden çıkaran çocuklar köpeklerin aç ve susuz olduğunu fark etti. Hemen eve giden çocuklar yavru köpekler için yiyecek ve su getirdi. Köpekleri elleri ile besleyen çocuklardan Nehir İslah, “Köpeklere sahip çıkalım, onları besleyelim sahiplenelim” çağrısında bulundu.

Köpekleri ağzı bağlı çuval içerisinden çıkarttıklarını ifade eden Nehir İslah, “Köpekleri çuvala koyup ağzını da bağlayıp yol kenarına bırakmışlar. Biz de seslerini duyduk çıkarttık çuvalın içerisinden. Çok acıkmışlar çok susamışlar biz de eve gidip poğaça su falan getirip besledik. Köpeklere sahip çıkalım, onları besleyelim sahiplenelim. Biz bu köpekleri sahiplendik. Bizden almak isteyenlerde köpekleri bizden alabilirler” diye konuştu.

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