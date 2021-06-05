Çuvalda ölüme terk edilen köpek yavrularını çocuklar kurtardı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan gelen köpek seslerini duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri ölmekten kurtardılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çuvalda ölüme terk edilen köpek yavrularını çocuklar kurtardı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan gelen köpek seslerini duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri ölmekten kurtardılar

İHA

Çuvalda ölüme terk edilen köpek yavrularını çocuklar kurtardı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan gelen köpek seslerini duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri ölmekten kurtardılar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 tane yavru köpeği çuvala koyup ağzını bağlayarak ölüme terk etti. Yol kenarında duran çuvalın içerisinden köpek sesi geldiği duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri kurtardıktan sonra evlerinden getirdikleri su ve yemekle besledi.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü yakınlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 tane yavru köpeği çuvala koyup ağzını bağlayarak ölüme terk etti. Köy yolunda akşamüzeri oyun oynamaya çıkan 11 yaşındaki Fazilet İslah ile 10 yaşındaki Nisa İslah yol kenarında duran çuvalın içerisinden köpek sesi geldiğini duydu. Çuvalın ağzını açan çocuklar havasızlıktan ölmek üzere olan bitkin halde bir sürü yavru köpek gördü. Köpekleri çuvalın içerinden çıkaran çocuklar köpeklerin aç ve susuz olduğunu fark etti. Hemen eve giden çocuklar yavru köpekler için yiyecek ve su getirdi. Köpekleri elleri ile besleyen çocuklardan Nehir İslah, “Köpeklere sahip çıkalım, onları besleyelim sahiplenelim” çağrısında bulundu.
Köpekleri ağzı bağlı çuval içerisinden çıkarttıklarını ifade eden Nehir İslah, “Köpekleri çuvala koyup ağzını da bağlayıp yol kenarına bırakmışlar. Biz de seslerini duyduk çıkarttık çuvalın içerisinden. Çok acıkmışlar çok susamışlar biz de eve gidip poğaça su falan getirip besledik. Köpeklere sahip çıkalım, onları besleyelim sahiplenelim. Biz bu köpekleri sahiplendik. Bizden almak isteyenlerde köpekleri bizden alabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Osmaniye’de vatandaşlara 400 bin adet fide desteği
YEREL HABERLER Osmaniye’de vatandaşlara 400 bin adet fide desteği
Atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan kurtarıldı
YEREL HABERLER Atık su borusuna düşen 2 yavru tavşan kurtarıldı
Zorkun Yaylası’nda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Zorkun Yaylası’nda korona virüs denetimi
Gider borusunda mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Gider borusunda mahsur kalan tavşanları itfaiye ...
Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılığı ...
Osmaniye merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu Piyasa değeri 1 milyon lira değerinde yakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt ...
Osmaniye’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği
YEREL HABERLER Osmaniye’de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği
Osmaniye’de 18 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de 18 düzensiz göçmen yakalandı