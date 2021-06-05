Güvenlik tehdidi koduyla Türkiye'ye giriş yasağı olan Suriyeli yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, genel güvenlik açısından tehlike anlamına gelen 'G-87' tehdit koduyla Türkiye'ye giriş yasağı olan Suriyeli İ.A. (43), polisin yol uygulamasında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişeleri uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada, Suriye uyruklu İ.A.´nın, parmak izi kontrolü yapıldı. Bunun üzerine İ.A.´nın, İçişleri Bakanlığı'nca 2019 tarihli genel güvenlik 'G-87' tehdit kodu ile Türkiye´ye giriş yasağının bulunduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada İ.A.'nın, Sakarya´da 'DEAŞ terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanmasının devam ettiği de belirlendi. Suriyeli İ.A., hakkındaki idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-05 12:46:19
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