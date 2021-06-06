Osmaniye´de 400 dönüm ekili alan yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye´de 400 dönüm ekili alan yandı

DHA

Osmaniye´de 400 dönüm ekili alan yandı


İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ, (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Hasanbeyli ilçesinde arpa ve buğday ekili tarlada yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek 2 saatte söndürülen yangında, 400 dönüm ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çolaklı Mahallesi´ndeki buğday ve arpa ekili tarlada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 400 dönüm ekili alan ile bir biçerdöver yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Hasanbeyli OSMANİYE, (DHA)
2021-06-06 17:50:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

350 gram meme tümörü bulunan kediye ameliyat
YEREL HABERLER 350 gram meme tümörü bulunan kediye ameliyat
Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı Virajı alamayan otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 ...
Osmaniye'de piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye'de piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Güvenlik tehdidi koduyla Türkiye'ye giriş yasağı olan Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik tehdidi koduyla Türkiye'ye giriş yasağı olan ...
DEAŞ üyesi zanlı, Osmaniye’de yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi zanlı, Osmaniye’de yakalandı
Çuvalda ölüme terk edilen köpek yavrularını çocuklar kurtardı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yol kenarına bırakılan ağzı bağlı çuvaldan gelen köpek seslerini duyan çocuklar, havasızlıktan ölmek üzere olan yavru köpekleri ölmekten kurtardılar
YEREL HABERLER Çuvalda ölüme terk edilen köpek yavrularını çocuklar ...
Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Osmaniye’de vatandaşlara 400 bin adet fide desteği
YEREL HABERLER Osmaniye’de vatandaşlara 400 bin adet fide desteği