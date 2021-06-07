Vali Yılmaz: "Korona virüs bitene kadar tedbirlere uyalım"

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısı ile 3. sırada olan Osmaniye’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile Akyar Caddesi’ndeki denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlardan korona virüs bitene kadar tedbirlere uyulmasını istedi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi, denetim ve kontrol faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Cadde ve sokaklarımızda, toplumsal hareketliliğin olduğu her yerde vatandaşlarımıza kurallara uyulması hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte tedbirlere uyarak, aşılarımızı yaptırarak sonuçlandıracağız. Osmaniye olarak iyi durumdayız, en iyisi olalım inşallah. Mücadelemizi hep birlikte kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edelim. İlimizde korona virüs tamamen bitene kadar tedbirlere uymayı sürdürelim" diye konuştu.

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