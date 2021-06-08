Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (1)

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki tarlada çıkan anız yangını, Karatepe Milli Parkı ormanlık alanına sıçradı. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.

Kadirli ilçesinde yer alan tarlada başlayan anız yangını, öğle saatlerinde, KaratepeAslantaş Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için karadan ve havadan başlatılan müdahale sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez Efendi ERKAYIRAN

2021-06-08 13:01:35



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