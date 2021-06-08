Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de park halindeki 2 elektrikli bisikleti çalan 3 şüpheliden 1´i polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 25 Mayıs'ta, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14015 Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine park ettikleri elektrikli bisikletlerinin yerinde olmadığını fark eden 2 kişi, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin A.E., D.G. ve N.G. olduğunu belirledi. Şüphelilerden A.E. yakalanarak emniyete getirilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-08 13:40:55



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