Çaldığı klima ve hidrofor motorunu, el arabasıyla götürdü



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de İ.E. (25), girdiği bir evin bahçesindeki el arabasına yüklediği klima ve hidrofor motorunu çaldı. Gözaltına alınan İ.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Evindeki klima ve hidrofor motoru ile bahçedeki el arabasının yerinde olmadığını fark eden vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin İ.E. olduğunu saptadı. Şüpheli, ikametine yapılan baskın sonrası yakalandı. İfadesinde çaldığı malzemeleri hurdacıya 200 lira karşılığında sattığını ve kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen İ.E. emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-08 14:01:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.