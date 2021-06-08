Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'deki apartmanın balkon penceresine sıkışan kumruyu, itfaiye kurtardı. Kumru, itfaiye erlerinin elinden su içti.

Esenevler Mahallesi'nde bir apartmanın 5´inci katındaki dairenin balkon penceresine sıkışan kumruyu görenler, ilk önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Eve gelen ekipler, binanın dışına merdiven kurdu, bir itfaiyeci de daireye çıkarak kumruyu sıkıştığı pencereden kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan ancak yorgun düştüğü görülen kumru, itfaiye erlerinin elinden bir süre su içti. Kumru, daha sonra uçarak gözlerden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-08 14:06:37



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