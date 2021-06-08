Osmaniye'de orman yangını Kadirli ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı, 3 dekar ormanlık alan zarar gördü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangınından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe köyünde tarladaki anız yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve orman işçileri karadan, Adana Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü.
Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.