Betona çarpan otomobil alev alev yandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki betona çarpan otomobil alev aldı. Araç, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N.P. idaresindeki 80 YS 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki betona çarptı. Kaza sonrası otomobilinin alt kısmından alev aldığını fark eden sürücü araçtan çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin, aracın yanından geçmesi kameralara yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-08 17:58:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.