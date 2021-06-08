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Osmaniye’de TAG otoyolunda 2 ayrı zincirleme kaza: 7 yaralı

İHA

Osmaniye’de TAG otoyolunda 2 ayrı zincirleme kaza: 7 yaralı

Osmaniye’de TAG otoyolunda meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 8 araç hasar görürken 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TarsusAdanaGaziantep otoyolunun Bahçe ilçesi Aslanlı Tüneli ile Düziçi ilçesi Şekerdere Viyadüğü'nde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aslanlı Tüneli içerisinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan 2 tırın arasında bir otomobil kalırken bir kamyonet ise tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 tırın arasında kalan otomobil ile kamyonet hurdaya döndü. Şekerdere Viyadüğü'nde meydana gelen kazada ise 3 araç birbirine girdi. 2 ayrı zincirleme trafik kazasında toplamda 8 araçta hasar oluşurken 1’i ağır 7 kişide yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerlerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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