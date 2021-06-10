3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)

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ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

Osmaniye'de eşi Süleyman Usta ile görümcesi Ela Usta'yı tüfekle vurarak öldüren Gülten Usta'nın jandarmadaki ifadesinde, eşi ve onun ailesiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği belirtildi. Suçunu itiraf eden Gülten Usta, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-10 16:38:34



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