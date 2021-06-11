Koronavirüse rağmen evde kumara 53 bin TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse rağmen evde kumara 53 bin TL ceza

DHA

Koronavirüse rağmen evde kumara 53 bin TL ceza


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, koronavirüs salgınına rağmen evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin 832 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 12 kişiyi 2 masada kumar oynarken yakaladı. İskambil kağıdı, taş ve pullara el koyan ekipler, ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yaptı. Kumar oynayan 12 kişiye ise 'kumar oynamak'tan ve 'pandemi tedbirlerini ihlal'den toplam 53 bin 832 TL ceza uygulandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-11 10:51:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtiyor Osmaniye’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşen asılsız çağrıların sayısı son üç ayda asıl çağrı sayısının yaklaşık 4 katı oldu Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen çağrı merkezi çalışanları, "Abla doktoru bağlar mısınız, aşk acısı çekiyorum", "Şikayetim yok ama neden olmasın", "Abla saat kaç", "Çocuğumun emziğini kaybettim, gidip emzik alabilir miyim" gibi asılsız çağrılarla şaşkınlık yaşıyor
YEREL HABERLER 112'ye gelen asılsız çağrılar pes ...
Sadece kumar oynuyorlarmış Kumar oynayanlar, baskın yapan polisi, "Sıkıntı yok ağabey" diyerek karşıladılar Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 52 bin 946 lira para ceza uygulandı
YEREL HABERLER Sadece kumar oynuyorlarmış Kumar oynayanlar, baskın ...
400 kovan arısı sele kapıldı, zararı 1 milyon lira
YEREL HABERLER 400 kovan arısı sele kapıldı, zararı 1 milyon lira
Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu
YEREL HABERLER Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ...
3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (3)
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve ...
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü (2)
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve ...
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan kaçak göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Tarım işçisi olarak çalıştırılmak için alıkonulan ...
Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi tutuklandı Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin yakalanması ve insan ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde insan ticareti yapan 2 şahıs, Suriyeli 8 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan insan taciri 2 kişi ...
Vali Yılmaz: “Hedefimiz Osmaniye’de sıfır vaka”
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: “Hedefimiz Osmaniye’de sıfır vaka”
Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı yapılacak
YEREL HABERLER Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı yapılacak
3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi, av tüfeğiyle yatakta uyuyan eşini ve ...
Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü Osmaniye'de kocasını ve görümcesini uyurken öldüren kadının kayınvalidesi de ölmekten kaçarak kurtuldu
YEREL HABERLER Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü Osmaniye'de ...
Osmaniye'de çifte cinayet... Kocasını ve görümcesini öldürdü
YEREL HABERLER Osmaniye'de çifte cinayet... Kocasını ve görümcesini ...
Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden ...
Osmaniye’de "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı ...
Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi her hafta bir eve konuk oluyor
Düğünü unutan vatandaşlar kaza yerine akın etti Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düğünü unutan vatandaşlar kaza yerine akın ...