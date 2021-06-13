Tatile çıkacak olanlara uzmanından araç bakım uyarısı Osmaniye’de, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özel araçlarıyla tatile çıkmak isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu Otomotiv servis müdürü Ali Polat, uzun yolda güvenli seyahatin araç bakımından geçtiğini söyledi

Osmaniye’de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özel araçlarıyla tatile çıkmak isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara tatile çıkmadan önce mutlaka araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunun otomotiv servis müdürü Ali Polat, uzun yolda güvenli seyahatin araç bakımından geçtiği söyledi.

Özel araçlarıyla tatile çıkmak isteyen vatandaşlar yola çıkmadan önce araç bakım servislerinin yolunu tuttu. Araçlarıyla güven içerisinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar araçlarının rutin kontrollerini yaptırmak için araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların tatile çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımlarını yaptırmaları hususunda uyarıda bulunan otomotiv servis müdürü Ali Polat, uzun yolda güvenli seyahatin araç bakımından geçtiğini söyledi.

Güvenli yolculuk için vatandaşların araçlarına bakım yaptırmalarını tavsiyesinde bulunan Polat, “Yaz mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle servisimizde yoğunluk oluşmaktadır. Araçların yazlık bakımlarını yapmaktayız. Yola çıkacak olan araç kullanıcılarına tavsiyemiz bayramı beklemeden servislerden randevu alması ve araçlarının kontrollerini yaptırmalarını isteriz. Araç servisimize geldiğinde uzun yol kontrolleri için neler yapıyoruz. Aracımızın tüm sıvılarını değiştiriyoruz. Güvenlik unsurları teşkil eden fren balatalarını, disklerini ve hidroliklerini hepsine bakıyoruz gerekirse değiştiriyoruz. Klima polen filtresi yaz aylarında önemli bir unsurdur. Klimalarını açtıkları zaman içeriye güzel bir koku verir bunun bakımını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Araç kullanıcıları tatile çıkarken daha huzurlu ve güvenli şekilde gideceği yere rahat gidebilmeleri için bu bakımlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Tatile çıkmadan önce aracının rutin kontrollerini yaptırmak için araç bakım servisinin yolunu tutan vatandaş ise, “Tatil seyahatlerinin sık olduğu yaz mevsiminde ben de güvenli seyahat etmek için aracımın bakımlarını yaptırmak üzere bakıma getirdim. Yolculuk sırasında herhangi bir sorun yaşamamak için yetkili servise aracımı teslim ettim. Tatile çıkacak olan ve araçlarıyla uzun yola çıkacak olan kişilerin araçlarının rutin bakım kontrollerinin yapılmasını tavsiye ederim” dedi.

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