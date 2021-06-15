30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor Tek başına yemek yemekten rahatsız olan adam önüne gelene yemek ısmarlayıp beraber yemek yiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor Tek başına yemek yemekten rahatsız olan adam önüne gelene yemek ısmarlayıp beraber yemek yiyor

İHA

30 yıldır önüne gelene yemek ısmarlıyor Tek başına yemek yemekten rahatsız olan adam önüne gelene yemek ısmarlayıp beraber yemek yiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Rahmi Şişik, 30 yıldan bu yana tek başına yemek yiyememe huyu yüzünden karşılaştığı herkese yemek ısmarlıyor.
Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Rahmi Şişik isimli esnafın ilginç özelliği duyanları şaşırtıyor. Esnaf olarak bulunduğu sokakta genelde yemeğini lokantalardan yiyen Rahmi Şişik, yemek yiyeceği esnada önüne kim çıkarsa yemek ısmarlıyor. Bu huyunu bir türlü değiştirmeyen Şişik, başta yakın çevresi olmak üzere tanısın tanımasın önüne gelene yemek ısmarlıyor Rahmi Şişik’in işyerinin bulunduğu caddede bulunan lokanta ve kebap salonu esnafı da Şişik’in bu alışkanlığını doğruluyor.
30 yıldır bu huyunun değişmediğini belirten Rahmi Şişik, “Tek başıma yemek yiyemiyorum. Genelde maddi durumu zayıf insanları seçiyorum ama önüme kim çıkarsa yemek ısmarlıyorum. Eskiden maddi durumum daha iyiydi. O zaman çok daha fazla insana yemek ısmarlıyordum. Ben tek başıma yemek yerken rahatsız oluyorum. Durumu iyi olmayan insanları düşünüyorum. Bu alışkanlığım ise hala devam ediyor. Benim babam da aynen benim gibiydi. Ben babamın alışkanlığını devam ettiriyorum” dedi.
25 yıldır Rahmi Şişik’i tanıdığını belirten Mustafa Avan ise “Gelene geçene fakire fukaraya hep yardım ettiğine şahidim. Önüne gelene yemek ısmarlar” dedi.
Rahmi Şişik’in iş yerinin bulunduğu caddede kebap salonu işleten esnaf Nurullah Usta ise, “20 yıldır burada kebap salonum var. Rahmi abiyi uzun yıllardır tanırım. Hep benim lokantama gelir. Şu ana kadar çok kişiye yemek ısmarladığına şahit oldum. Bazen içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını öder” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağıt toplayıcısı süsüyle evlerden hırsızlık Çek çek arabasıyla kağıt topladıkları süsü vererek çevrede keşif yaptıktan sonra evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı süsüyle evlerden hırsızlık Çek çek ...
Osmaniye'de yaylalarda temizlik ve asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Osmaniye'de yaylalarda temizlik ve asfaltlama ...
Tatile çıkacak olanlara uzmanından araç bakım uyarısı Osmaniye’de, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özel araçlarıyla tatile çıkmak isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu Otomotiv servis müdürü Ali Polat, uzun yolda güvenli seyahatin araç bakımından geçtiğini söyledi
YEREL HABERLER Tatile çıkacak olanlara uzmanından araç bakım ...
Sosyal mesafeyi ihlal eden 37 kişiye 116 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi ihlal eden 37 kişiye 116 bin lira ...