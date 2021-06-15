Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır Osmaniye’de ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye’nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı ‘Dijital Tır’ı, Osmaniyelilerin ziyaretine açıldı. Vatandaşların, Devlet Bahçeli Meydanı’nda 18 Haziran akşamına kadar 12.0019.00 saatleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret edebileceği tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor. Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye’nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

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