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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de ihbarların yüzde 77’si asılsız çıktı

İHA

Osmaniye’de ihbarların yüzde 77’si asılsız çıktı

Osmaniye’de Ocak ayından Mayıs ayına kadar 112 çağrı merkezine yapılan 212 bin 177 ihbarın 164 bin 519’u asılsız çıktı.
Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Ocak 202131 Mayıs 2021 tarihleri arasında 112’ye gelen 212 bin 177 ihbarın yüzde 77,32’sinin asılsız ihbarlardan oluştuğu kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında, “112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Denildiğinden vatandaşlarımızın cezai işleme maruz kalmamaları için gereksiz yere 112 acil çağrı merkezini meşgul etmemeleri, acil yardıma sizin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunuzun ihtiyacı olacağını unutmayalım. Hayatınız bizim için değerlidir anlayışıyla çağrı merkezimizde gereksiz çağrıları 81 il içerisinde en aza indirmek ve bu doğrultuda ilimizin duyarlılığını arttırmak öncelikli hedefimizdir” denildi.

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