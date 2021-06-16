Osmaniye´de 42 kaçak göçmen yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de jandarmanın yaptığı yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin E 90 Otoyolu Şekerdere mevkii ve Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde, 13-14 Haziran tarihlerinde yol kontrol ve devriye görevi sırasında yol kenarında bekleyen şüphelilerin kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde 36´sı Afganistan ve 6´sı Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yabancı uyruklunun, Türkiye´ye Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. İstanbul´a gitmek istedikleri saptanan kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, oradan da aynı gün Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-06-16 11:46:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.