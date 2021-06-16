Osmaniye’de 42 mülteci yakalandı 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu 42 mülteci sınır dışı edilecek

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Osmaniye’de yapılan uygulamada 42 mülteci yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi ile merkez ilçe Şekerdere mevkiinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 36’sı Afgan 6’sı Pakistan uyruklu olmak üzere 42 mülteci yakalandı.

Mülteciler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Aynı gün içerisinde sınır dışı işlemleri tamamlanan şahısların Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi.

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