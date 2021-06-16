Hatay'daki kazada ölen polis memuru, Osmaniye'de toprağa verildi

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde otomobille önce refüje ardından direğe çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Suat Tohumoğlu (51), memleketi Osmaniye'de düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Kaza, dün Dörtyol Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki D-817 yolunda meydana geldi. Osmaniye'de yakınının düğününe katılmak için eşi Arife Tohumoğlu ile yola çıkan polis memuru Suat Tohumoğlu'nun kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce refüje ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Suat Tohumoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı eşi Arife Tohumoğlu ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

BABASININ TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Mesleğe 1994'te İstanbul´da başlayan ve 2010'da İskenderun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde göreve başlayan polis memuru Suat Tohumoğlu´nun cenazesi, Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesine getirildi. Cevdetiye Merkez Camii'nde öğle vakti Tohumoğlu için tören düzenlendi. Suat Tohumoğlu´nın kızı Naz Tohumoğlu, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, gözyaşı döktü. Suat Tohumoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-16 15:13:54



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