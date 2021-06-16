Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

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Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, 1 helikopter, 7 arazöz, 50 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Mehmetli Beldesindeki Armanlığı Köyü'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Mehmetli Baraj kapakları yanında bulunan ormanlık alanda, saat 18.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 helikopter, 7 arazöz, 50 personelle yapılan yoğun müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında 2,5 dönümlük alanın zarar gördüğü. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2021-06-16 19:43:23



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