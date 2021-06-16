Osmaniye'de 2'si polis 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Osmaniye'de bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra gasbettiği kamyonetle kaçarken, kovalamaca sırasında polis aracına, iki otomobile ve bir özel halk otobüsüne çarpıp 2'si polis 4 kişinin yaralanmasına neden olan Mustafa Sait T. (19), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-06-16 20:02:57



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